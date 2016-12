Ekranizacja Podróży Siódmej Ijona Tichego

Chcecie rozwoju polskiego kina science-fiction?

Oczywiście, że tak. Niejednokrotnie utyskujemy (wspólnie z Wami), na fakt, że w Polsce kino s-f nadal jest w powijakach. Co prawda pojawiają się od czasu do czasu produkcje, które są niewielkim światełkiem w tunelu, ale… Nie widać postępu. Czy to zaważają kwestie finansowe, odpływ talentów za granicę, czy też najzwyczajniej w świecie zbyt mały odzew fanów gatunku?

Chcielibyśmy wierzyć, że to ostatnie nie jest prawdą. Dlatego zachęcamy do wsparcia niewielkiego projektu, który może stać się kolejnym, małym krokiem w kierunku stworzenia sceny s-f w polskiej kinematografii.

Ekipa łódzkich studentów i filmowców postanowiła rozpocząć od klasyki – „Dzienników gwiazdowych” Stanisława Lema. A konkretniej Podróży Siódmej. Lem jest najczęściej ekranizowanym polskim autorem s-f, zatem wybór nie jest zaskoczeniem. Jednocześnie proza ta jest na tyle uniwersalna, że przeniesienie jej na ekran pozwala na sporą dowolność w kwestii formy i nie wymaga ogromnych środków finansowych. Nasi stali czytelnicy doskonale zdają sobie z tego sprawę.

Do końca zbiórki pozostało 10 dni, a do zebrania 1700zł. Zadajcie sobie pytanie: czy chcecie kina s-f rodem z Polski?

Jeśli tak – trzeba podjąć pierwszy krok.

Szczegóły: https://polakpotrafi.pl/projekt/ekranizacja-jednego-z-opowiadan-stanislawa-lema

Strona Facebook: https://www.facebook.com/podrozsiodma/