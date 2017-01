Pustkowia i cyborgi.

Po niewątpliwym sukcesie, jakim okazało się Sundays, studio PostPanic nie czekało długo i z miejsca ogłosiło realizację kolejnej, koncepcyjnej krótkometrażówki. Po półtora roku pracy doczekaliśmy się efektów.

Lost Boy to wynik reżyserskiej i designerskiej kolaboracji Asha Thorpa i Anthony’ego Scotta Burnsa. Pierwszy to znana i ceniona postać w świecie szeroko pojętego cinematic design, drugi to spec od efektów wizualnych, od pewnego czasu próbujący swoich sił jako reżyser. Owoc ich współpracy ze studiem PostPanic to raczej prezentacja stylu niż fabuły jako takiej. Strona wizualna, sugestywne krajobrazy, praca kamery i mnóstwo ujęć w zwolnionym tempie, kostiumy postaci – to wszystko przywołuje na myśl kultowe produkcje Richarda Stanleya (Hardware) jak i dorobek Alberta Pyuna.

Mam nadzieję, że Lost Boy powtórzy historię Sundays i znajdzie się studio, które zdecyduje się nabyć prawa do tego tytułu. Mam również nadzieję, że w parze z tak dopracowaną formą pójdzie odpowiednio interesująca fabuła…

Strona oficjalna: http://lostboyworld.com/