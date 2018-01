Serialowo 2018

Maniac (Netflix)

Cary Fukunaga bierze się za rimejk norweskiego serialu o pacjencie szpitala psychiatrycznego, który ma dość bujną wyobraźnię i przeżywa w swojej głowie mnóstwo szalonych przygód. W roli głównej Jonah Hill a partneruje mu między innymi Emma Stone i Justin Theroux.

The Alienist (TNT) Seryjny morderca i niezwykły zespól na jego tropie a wszystko to w Ameryce u schyłku XIX wieku. Premiera już 22 stycznia. Castle Rock (Hulu) Uniwersum Stephena Kinga w pigułce czyli tytułowe miasteczko gdzie wieje grozą.

Altered Carbon (Netflix) Podobno to najdroższy serial w historii Netfliksa, jednak czy ofiaruje coś więcej niż bogatą stronę wizualną? Kusi na pewno spora porcja klimatu neo-noir, podobnie jak Joel Kinnaman w roli głównej ale czy fabularnie serial da radę? Ci co czytali pierwowzór literacki twierdzą, ze jest na co czekać.

Sharp Objects (HBO)

Amy Adams w ekranizacji pierwszej powieści autorki „Gone Girl”. Reżyseruje za to Jean-Marc Vallée, którego mini serial „Big Little Lies” należał do lepszych tytułów ubiegłego roku.

The Terror (AMC)

Adaptacja powieści Dana Simmonsa, gdzie prawda historyczna miesza się z horrorową fikcją. Grupa odkrywców kontra tajemniczy potwór w bezlitosnych krajobrazach Arktyki.

Barry (HBO)

Bill Hader w roli płatnego zabójcy, który podczas pracy na zleceniem zaprzyjaźnia się z lokalną grupą teatralną. Fanką talentu komediowego Hadera jestem od dawna tak więc czekam!

Looming Tower (Hulu)

Amerykanie powoli rozliczają się z 11 września. Nowy serial stacji Hulu będzie skupiał się na rywalizacji pomiędzy CIA i FBI, która niejako przyczyniła się do klęski jaką była niemożność powstrzymania tragedii na czas. Serial oparty jest o książkę uhonorowaną Pultizerem a w obsadzie między innymi Jeff Daniels, który jeśli chodzi o seriale (The Newsroom, Godless) nie gra w byle czym.

Too Old Too Die Young (Amazon)

Nicolas Winding Refn zabrał się za serial! Co więcej za scenariusz odpowiada Ed Brubaker, twórca komiksowego „Fatale”. Klimat neo-noir gwarantowany, szczególnie, iż akcja rozgrywa się w mrocznych zakamarkach Los Angeles. W obsadzie między innymi Miles Teller i John Hawkes.

Britannia (Sky)

Ostatni sezon „Gry o Tron” niestety dopiero za rok. W między czasie można obejrzeć „Brtannię”, czyli opowieść o starciu Rzymian z Celtami.