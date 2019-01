Najlepsze filmowe sceny w 2018 roku

Są takie obrazy, które zostają z widzem dłużej niż sam film. W 2018 do moich faworytów zaliczam poniższe sekwencje:

Wejście Thora w „Avengers: Infinity War”

Nie wiem jak Wy, ale w kinie chciałam wstać i klaskać! Najlepsze wejście w historii filmowych marveli! No i czy tylko mi marzy się oddzielny film z duetem Thor & Rocket Racoon?

Overlook Hotel w „Ready Player One”

Cały ten geekowo-nostalgiczny szał w filmie Spielberga jakoś nie zrobił na mnie wielkiego wrażenia. Jednak ukłon w stronę filmu Kubricka to była niezła niespodzianka i jest to scena, która zdecydowanie odstaje od reszty takiej sobie produkcji.

Krwawy poród w „Puppet Master: The Littest Reich”

Nowa odsłona serii o morderczych kukiełkach postawiła na niezły gorefest. Ten moment w filmie jest najbardziej porypany i szokujący. W dodatku czuć tu przewrotny hołd dla Obcego. Najbardziej wymyślny mord ever!

Scena w łazience w „Mandy”

W alternatywnej rzeczywistości podczas gali rozdania Oskarów to właśnie ta scena prezentowana jest podczas prezencji nominacji dla Najlepszej Roli Męskiej, gdy pada na Cage’a.

Scena bonusowa: pojedynek na piły!

Krwawy finał w „Revenge”

W trakcie kręcenia tej sceny ekipie zabrakło sztucznej krwi. Dziwnym nie jest gdyż ta sekwencja to prawdziwy orgazm dla każdego juchowego fetyszysty.

Scena bonusowa: szkło w stopie

Tortury w „Red Sparrow”

Szpiegowski thriller z Jennifer Lawrence to dla mnie spore zaskoczenie. Jest dość odważny nie tylko w scenach nagości ale właśnie przemocy. Gratuluję scenarzystom dość oryginalnego pomysłu z narzędziem a reżyserowi umiejętnego dostarczenia emocji podczas tej sekwencji.

Spotkanie z niedźwiedziem w „Annihilation”

Oprócz finału tę scenę pamięta się najbardziej. Nie dość że pomysł na potwora świetny to sekwencja pełna jest napięcia i niepokoju. No i ten „ryk”!

Finał w „Upgrade”

Film dzięki swojemu zakończeniu sporo zyskuje, a kawałek Jeda Palmera „A Better Place” niesamowicie potęguje emocje. Świetny finał, ale wolę nie wchodzić w szczegóły bo lepiej obejrzeć ten film w całości i ocenić samemu.

Dziewucha i spluwa w „Assassination Nation”

Mój odbiór filmu Sama Levinsona był mocno mieszany, jednak ciężko odmówić mu oka to świetnych sekwencji. Bardzo dobrze zrealizowana jest tam scena napadu na dom – fajny montaż i mnóstwo emocji. Drugą, którą zapamiętałam można zobaczyć bliżej końca. To tak naprawdę czysta, fetyszystyczna męsko-amerykańska fantazja, ale robi wrażenie!

Wizyta w toalecie w „Sorry to Bother You”

Od momentu tej sceny, debiut Bootsa Riley z nietuzinkowej satyry na kapitalizm staje się czymś więcej. Czymś, o wiele bardziej pokręconym i szalonym. Tytuł „Filmowy WTF roku” zdecydowanie należy się właśnie tej scenie a sam obraz to najoryginalniejszy film zeszłego roku!

Performans w trakcie kolacji w „The Square”

Co prawda to film z 2017, ale widziałam go w zeszłym i nie mogłam nie uwzględnić! Mini społeczny eksperyment zaserwowany ze skandynawską kalkulacją na to jak dawkować emocje i zmusić widza do wlepiana wzroku w ekran z mieszaniną horroru i fascynacji na twarzy.

Pozostałe pamiętne sekwencje:

Fortel w „Halloween” – Judy Geer to aktorka mocno niedoceniana, cieszę się zatem, iż miała swoje pięć minut w nowej wersji klasyka Carpentera. Scena jest króciutka ale tak jak Mike Myers dałam się nabrać!

Scena z mydelniczką w „Destroyer” czyli Nicole Kidman na totalnym wkur..

Krótka historia Petera B. Parkera w „Spider-Man: Into the Spider-Verse” bo jeszcze nigdy Spidey nie był tak ludzki!

Każda scena akcji w „Mission Impossible: Fallout”!

Wypadek w „Hereditary” – scena opiera się głównie na dźwiękach a dopiero potem obrazach sprawiając, iż dla widza jest to przeżycie mocno niepokojące. Jak i cały film.

Taniec Olgi w „Suspirii” – podobnie jak w przypadku filmu Ari Astera największą szkodę u widza czyni dźwięk a nie obraz. Chrzęst gruchotanych kości jest bardziej potworny w odbiorze, niż tylko patrzenie na fizyczną torturę biednej tancerki.

Jedzenie kanapki w „Dragged Across Concrete” – jeśli w tym roku film nareszcie doczeka się dystrybucji to ten moment pamiętać będziecie wszyscy. Jak to mówią na zachodzie ‚pure comedy gold’. I przykład na to jak fajnym aktorem jest Gibson bo jego twarz mówi wszystko!