Upadłe projekty: Diuna Jodorowskiego

Och co to byłby za film!



W 1973 roku Francuzi kupili prawa do ekranizacji „Diuny” Herberta, którą miał wyreżyserować Alejandro Jodorowsky. Twórca „Kreta” i „Świętej Góry” miał przeogromne ambicje i epickie zamiary co do tego jak ta produkcja miała wyglądać.

Obsadowo było dość eklektycznie. Cesarzem miał zostać Salvador Dali, Baronem Harkonnenem mianowano Orsona Wellsa a Mick Jagger miał wcielić się w Feyda-Rauthe. Dodatkowo Udo Kier miał grać Pitera De Vriesa, David Carradine Leto Atreidesa a syn Jodorowskiego otrzymał angaż na Paula.

Co więcej, Jodorowsky skrzyknął niesamowity skład artystów i speców od dizajnu czy efektów. Francuski ilustrator Moebius odpowiadał za wiele szkiców koncepcyjnych dotyczących choćby kostiumów. Wyglądem Domu Harkonnenów zajął się natomiast H.R Giger. Statki zaprojektował Chris Foss, autor okładek popularnych wtedy powieści sci-fi (wiele lat później zaprojektował pojazdy do „Strażników Galaktyki”). Na efektami miał czuwać Dan O’Bannon, który potem stworzył scenariusz i efekty do „Obcego” a także pracował przy „Gwiezdnych Wojnach”. Muzykę miał skomponować podobno Pink Floyd a także popularny wtedy francuski zespół Magma.



„Diunę” niestety pochłonęły problemy finansowe i niemożność zebrania funduszy (upadek projektu sprawił, iż O’Bannon przez kilka lat był bezdomny i dopiero sukces „Obcego” pomógł mu wrócić na prostą).

„Diunę" niestety pochłonęły problemy finansowe i niemożność zebrania funduszy (upadek projektu sprawił, iż O'Bannon przez kilka lat był bezdomny i dopiero sukces „Obcego" pomógł mu wrócić na prostą).

Gdyby wizja Jodorowskiego jakiś cudem ziściła się, to zastanawiam się jakby to wpłynęło na późniejsze kino nie tylko spod znaku scifi? Czy „Gwiezdne Wojny" Lucasa wyglądałyby inaczej? Czy „Obcy" w ogóle by powstał? Czy Kyle MacLahlan zostałby agentem Cooperem (aktor poznał Lyncha na planie jego adaptacji „Diuny") ? Czy sam film okazałaby się wielkim sukcesem czy gigantyczną porażką na lata przekreślającą reżyserskie zapędy na epickie kino SF (podobnie jak klęska „Days of Heaven" Malicka zabiła wysokobudżetowe kino artystyczne) ? Można jedynie gdybać ale na pewno trzeba obejrzeć dokument z 2013 roku o pracy nad tym projektem. „Jodorowsky's Dune" to rzecz fascynująca, niezwykle bogata i mocno wciągająca nie tylko dla fana filmowych ciekawostek.