Possessor (2020) – recenzja

Jego „Possessor” to ciekawa fuzja kina scifi z dreszczowcem, z unikalnym konceptem bliskim pisarskim fantazjom Philipa K. Dicka. Wielu może jednak uznać, iż Cronenberg jedynie ślizga się po fabule i jej czołowych zagadnieniach. Bez wątpienia w tej wizji przyszłości jest mnóstwo do zgłębienia ale reżyser świadomie nie odsłania zbyt dużo (choćby o tajemniczej spółce stojącej za zleceniami). Na głęboki wgląd w rysy psychologiczne postaci (szczególnie Vos) też nie ma co liczyć. Cronenberg junior lepiej sobie radzi z formą niż treścią ale nie uważam tego za wadę. „Possessor” to świetnie skrojony techno-thriller, do tego nakręcony w co raz rzadszy bo staro-szkolny sposób. Spory nacisk na efekty praktyczne (plus filtry i operatorskie sztuczki) składa się na unikalne podejście oferujące niesamowite wizualia umiejętnie sączące atmosferę niepokoju i dziwaczności. Owszem, reżyser zostawia wiele pytań bez odpowiedzi, ale to co daje w zamian potrafi porządnie zaintrygować (a momentami również i zaszokować). Wielu być może nie osiągnie satysfakcji w finale i nie wszystko bywa tu jasne ale dla mnie całość stanowiła mimo wszystko mocno stymulujące doświadczenie, gdyż niepokorna wizja młodszego Cronenberga mocno zapada w pamięć. „Possessor” to zdecydowany skok wzwyż po „Antiviral” i obraz, który udowadnia, iż jego twórca godnie reprezentuje rodzinne nazwisko.