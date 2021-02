Hunted (2021)- recenzja

wszyscy jesteśmy zwierzętami

Historia Czerwonego Kapturka odziana w szaty kina rape’n’revenge to dość oczywiste powiązanie ale “Hunted” Vincenta Paronnauda nie ma ambicji by coś w tym miksie ukazać odkrywczego, otwarcie wybierając zabawę gatunkową konwencją. Nie trzeba być też geniuszem, żeby zauważyć jak współczesne ulokowanie klasycznej baśni staje się idealną platformą do pokazania toksycznej męskości a nawet lekkim studium pierwotnych zachowań.

“Hunted” idealnie nadaje się do podwójnego seansu z “Revenge” Coralie Farageat ponieważ oba filmy oprócz czerpania z podobnych gatunkowych schematów łączy zamierzone upodobanie do formy niż treści. Paronnaud, były komiksiarz ma wyczulone oko na fajnie skomponowane kadry. Dopieszczone audio-wizualia świetnie potęgują klimat oscylujący gdzieś pomiędzy oniryczną, ponurą horror-baśnią a surowym thrillerem o przetrwaniu. Las i jego mieszkańcy są tutaj metaforą pradawnych instynktów, które powoli odnajduje w sobie nasza heroina, bo nie od dziś wiadomo, iż żądza przetrwania to najsilniejszy odruch każdego zwierzęcia. Na uwagę zasługuje też i sam złoczyńca. Mocno zapada w pamięć, gdyż twórca (jak i sam aktor) obdarzają go odpowiednio wyważoną porcją charyzmy, przebiegłości, narcystycznej psychopatii ale także i czarnego humoru.