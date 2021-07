„In The Earth” (2021) – recenzja

„In the Earth” choć jest obrazem skromnych środków, z pewnością zasługuje na seans kinowy: nie dość że ma świetne zdjęcia to jeszcze warstwa audiowizualna, mocno psychodeliczna i pojechana niczym odjazd po grzybkach, w pełni doceniona można być dopiero na dużym ekranie, wszechobecnej ciemności i w otoczeniu porządnych głośników (muzyka autorstwa Clinta Mansella jest niemalże piątą bohaterką tej opowieści).

W „In the Earth” najbardziej podobał mi się reżyserski ukłon w stronę folk horroru: z jednej strony mocno klasyczny a z drugiej nowatorski i zaskakujący. Jednak zawiódł najbardziej finał. Po frapującym i odjechanym tripie jakim były pierwsze dwa akty był niczym fatalny zjazd. Czekałam aż po tym całym nęceniu intrygującego konceptu coś wreszcie pierdolnie, wstrząśnie i zaskoczy ale zamiast wybuchu nastąpiło jedynie lekkie i mocno pretensjonalne tąpnięcie. Nie było skowytu, był pisk. No cóż, może ten trip wszedł mi na początku za mocno a może narkotyki były od początku nieco oszukane?

„In the Earth” to film z rodzaju tych budzących skrajne opinie. Jednak dla mnie mimo wszystko jest produkcją bardziej dodatnią niż ujemną. Folk horrorów jest jak na lekarstwo i może to nie poziom Astera ale Wheatley potrafi wyczarować coś z niczego, przykuć uwagę i zaskoczyć. Jeśli jeszcze kiedyś sięgnie do tego gatunku to z pewnością będę to oglądać.